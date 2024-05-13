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لبنان

لملاحقة المشتبه به في قضية "التيكتوكرز"... مجلس نقابة محامي الشمال يعقد جلسته

Lebanon 24
13-05-2024 | 04:42
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يعقد مجلس نقابة محامي الشمال جلسة بعد اكتمال النصاب بحضور أربعة أعضاء من أصل ستة، لمناقشة طلب الإذن بملاحقة أحد المحامين كمشتبه به في قضية شبكة التيكتوكرز، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
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