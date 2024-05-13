سلام التقى نظيره الجزائري على هامش مشاركته في قمة البحرين

عقد وزير الإقتصاد والتجارة امين سلام اجتماعا مع وزير التجارة وترقية الصادرات بجمهورية الجزائر طيب زيتوني، على هامش مشاركته في أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين، في العاصمة البحرينية، المنامة.

وعلق سلام على" اهمية هذا اللقاء الاستثنائي "، مؤكدا "حرصه الشخصي على قيام افضل العلاقات الثنائية مع جمهورية الجزائر، بالرغم من بعض الملفات العالقة التي تم التباحث فيها لاعادة الامور الى نصابها".

واكد " أهمية العلاقة مع الجزائر من باب التعاون المبني على المحبة والصداقة ومد جسور التعاون على جميع الصعد".

من جانبه، شدد الوزير طيب زيتوني على" اهمية الشراكة والاقتصاد والتبادل التجاري والعلاقات المتينة التي تربط لبنان والجزائر، والعلاقات السياسية المتجذرة عبر التاريخ".

( الوكالة الوطنية)