مطر مثلت النائب عبد المسيح في مؤتمر في فرنسا لتعزيز أواصر التعاون

شارك النائب أديب عبد المسيح ممثلاً بالدكتورة كلوديا مطر، عضو مكتبه السياسي للشؤون الأكاديمية و النقابية في مؤتمر immigrant empowerment initiative in the north "yes we can 2 من تنظيم جامعة بيروت العربية و تجمع رجال الأعمال اللبنانيين في فرنسا حيث أقيم المؤتمر في جامعة بيروت العربية في طرابلس.

وقدمت مطر مداخلة اكدت فيها" أهمية التعاون بين الجامعات و القطاع الخاص من أجل خلق فرص عمل للشباب اللبناني عبر تسليط الضوء على المشاكل الموجودة في هذا السياق"، كما و طرحت حلولا عملية، و أكدت " أهمية العمل الإنمائي الذي يقوم به النائب عبد المسيح لخدمة الشباب اللبناني بعامة و الكوراني بخاصة". ( الوكالة الوطنية)