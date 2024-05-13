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لبنان

مطر مثلت النائب عبد المسيح في مؤتمر في فرنسا لتعزيز أواصر التعاون

Lebanon 24
13-05-2024 | 05:25
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شارك النائب أديب عبد المسيح ممثلاً بالدكتورة كلوديا مطر،  عضو مكتبه السياسي للشؤون الأكاديمية و النقابية في مؤتمر immigrant empowerment initiative in the north "yes we can 2 من تنظيم جامعة بيروت العربية و تجمع رجال الأعمال اللبنانيين في فرنسا حيث أقيم المؤتمر في جامعة بيروت العربية في  طرابلس.

 وقدمت مطر مداخلة  اكدت فيها" أهمية التعاون بين الجامعات و القطاع الخاص من أجل خلق فرص عمل للشباب اللبناني عبر تسليط الضوء على المشاكل الموجودة في هذا السياق"، كما و طرحت  حلولا عملية، و أكدت " أهمية العمل الإنمائي الذي يقوم به النائب عبد المسيح لخدمة الشباب اللبناني بعامة و الكوراني بخاصة". ( الوكالة الوطنية)

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