انماء طرابلس والميناء: لانتخاب رئيس الجمهورية والبدء بورشة اصلاح

رأت جمعية "إنماء طرابلس والميناء" في بيان "انه في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ لبنان وما يجري في المنطقة ما احوجنا الى انتخاب رئيس للجمهورية يقود البلاد الى شاطىء الامان ويبدأ بورشة عمل اصلاحية ترخي بظلالها على المواطن الذي اصبح يئن على الصعد كافة".

وتمنت ان" تستقر الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية وان يملأ هذا الشغور الرئاسي وان ينجز هذا الاستحقاق بخاصة واننا على ابواب موسم الصيف الذي نترقب فيه مجيء السياح العرب والاجانب والمغتربين لتحريك العجلة الاقتصادية"، داعية الجميع الى "الاتفاق الوطني وتغليب لغة الحوار والعقلانية لاسيما ان لبنان يعول على قطاعه السياحي كثيرا الذي هو رافعة للاقتصاد وللبلاد والمغتربين الذين هم دعامة اساسية للوطن". ( الوكالة الوطنية)