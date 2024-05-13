المجلس العام الماروني في ذكرى رحيل صفير: مجاهد في سبيل الدفاع عن قيم الحق

اعلنت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى، في بيان، انه "في ذكرى رحيل مثلث الرحمات غبطة البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، يلوح الوجه الصبوح ويتراءى العقل الراجح والسلوك الرصين. ويتبادر إلى ذهننا اللطف والقداسة. وكلّما استذكرنا غبطته، أطلّت الكلمة العميقة واختال الخطيب البليغ المكتنز، وتهادى البطريرك المنذور لخدمة كنيسته ووطنه، المجاهد في سبيل الدفاع عن قيم الحق والخير، وتجلى الداعية إلى الاعتدال والمحبة والسيادة غير المنقوصة".

اضاف البيان: "عزاؤنا أننا في هذه الليالي الحالكة الظلام، حيث تعطل العقل وأفلتت الغرائز والتمزقات والتحزبات على غاربها، يتملّكنا الإيمان بأن وطننا وكنيستنا سيعبران بثقة ورجاء نحو فجر القيامة، برعاية غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، حافظ الأمانة، وحبيب لبنان، وحارس القيم، الشامخ المتواضع، صاحب الكلمة الهادئة، الهادفة، والعقل المحاور والرأي السديد الذي يعطل العلل ويدعو الجميع إلى القراءة في كتاب مستقبل لبنان والأجيال. أطال الله في عمره وقدّره على إنقاذ لبنان". ( الوكالة الوطنية)