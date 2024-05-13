صاروخ يستهدف جنوداً إسرائيليين قرب لبنان.. هذا مصيرهم!

أعلن الجيش الإسرائيليّ، اليوم الإثنين، إصابة 4 جنودٍ في صفوفه جرّاء إطلاق صواريخ مُضادة للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة يفتاح في الجليل الأعلى المُحاذية للبنان.

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن 3 من الجنود أصيبوا بجروحٍ طفيفة، فيما الجريح الرابع يعاني من إصابة مُتوسّطة، مشيرة إلى أنه تمّ إجلاء جميع الجرحى إلى مستشفى زيف في صفد لتلقّي العلاج.



في غضون ذلك، تحدَّث الجيش الإسرائيليّ عن سقوط طائرة من دون طيار في مستوطنة زرعيت وذلك إثر تسللها من لبنان، مشيراً إلى أنه لم تُسجّل أي إصابات بسبب الحادثة المذكورة.



عمليات لـ"حزب الله"



واليوم الإثنين، أعلن "حزب الله" تنفيذ عمليتين جديديتن ضدّ مواقع عسكرية إسرائيلية.



وأشار الحزب إلى أن العملية الأولى تمثلت بهجومٍ جوي بسربٍ من المسيرات الإنقضاضية، وقد استهدفت خيم إستقرار ومنامة ضباط وجنود العدو في الموقع ‏المستحدث ‏لكتيبة المدفعية الاحتياطية 403 التابعة للفرقة 91 جنوب بيت هلل.



أمّا العملية الثانية فاستهدفت دبابة من نوع "ميركافا" في ثكنة يفتاح وذلك بواسطة صاروخ مضاد للدروع.



وأوضح الحزب أنّ الضربة أسفرت عن تدمير الدبابة وقتل وجرح طاقمها.

وعلى صعيد العملية الثالثة، فقد جاءت عند الساعة 12.00 ظهراً، حيث استهدف الحزب تحركاً لعدد من الجنود الإسرائيليين داخل موقع بركة ريشا.