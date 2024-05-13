Advertisement

لبنان

صاروخ يستهدف جنوداً إسرائيليين قرب لبنان.. هذا مصيرهم!

Lebanon 24
13-05-2024 | 05:49
A-
A+
Doc-P-1198870-638512015362262328.jpg
Doc-P-1198870-638512015362262328.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيليّ، اليوم الإثنين، إصابة 4 جنودٍ في صفوفه جرّاء إطلاق صواريخ مُضادة للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة يفتاح في الجليل الأعلى المُحاذية للبنان.
Advertisement

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن 3 من الجنود أصيبوا بجروحٍ طفيفة، فيما الجريح الرابع يعاني من إصابة مُتوسّطة، مشيرة إلى أنه تمّ إجلاء جميع الجرحى إلى مستشفى زيف في صفد لتلقّي العلاج.

في غضون ذلك، تحدَّث الجيش الإسرائيليّ عن سقوط طائرة من دون طيار في مستوطنة زرعيت وذلك إثر تسللها من لبنان، مشيراً إلى أنه لم تُسجّل أي إصابات بسبب الحادثة المذكورة.

عمليات لـ"حزب الله"

واليوم الإثنين، أعلن "حزب الله" تنفيذ عمليتين جديديتن ضدّ مواقع عسكرية إسرائيلية.

وأشار الحزب إلى أن العملية الأولى تمثلت بهجومٍ جوي بسربٍ من المسيرات الإنقضاضية، وقد استهدفت خيم إستقرار ومنامة ضباط وجنود العدو في الموقع ‏المستحدث ‏لكتيبة المدفعية الاحتياطية 403 التابعة للفرقة 91 جنوب بيت هلل.
 
أمّا العملية الثانية فاستهدفت دبابة من نوع "ميركافا" في ثكنة يفتاح وذلك بواسطة صاروخ مضاد للدروع.

وأوضح الحزب أنّ الضربة أسفرت عن تدمير الدبابة وقتل وجرح طاقمها.
 
وعلى صعيد العملية الثالثة، فقد جاءت عند الساعة 12.00 ظهراً، حيث استهدف الحزب تحركاً لعدد من الجنود الإسرائيليين داخل موقع بركة ريشا.
 
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2024-05-13
10:50 | 2024-05-13
10:50 | 2024-05-13
10:35 | 2024-05-13
10:25 | 2024-05-13
10:15 | 2024-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24