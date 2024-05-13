فنيش: بِتنا نمتلك القدرة على ردع العدوّ وعلى تحرير أرضنا

أكد الوزير والنائب السابق محمد فنيش أن "المقاومة اليوم في وقفتها، تمثل الوجه الأنصع لكيفية التهيئة والتحضير لإنتصار الحق على الباطل، ويشهد العالم اليوم لبأس هذه المقاومة وقدرتها على إيلام العدو".

وأشار الى ان "المقاومة في فعلها تجسد الإلتقاء بين القيم، لذلك على جميع اللبنانيين أن يفخروا بها، إلاّ الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من إنتصار المقاومة لارتباطهم بمشروع آخر".

واكد فنيش خلال الإحتفال الذي أقامته "جمعية التعليم الديني الإسلامي" في النبطية ان "قوة المقاومة هي قوة للبنان، لأن من الحقائق التي تكشفت أن لا ضمانة لشعب من الشعوب لا باعتماد علاقات سياسية خارجية ولا بالرهان على منظمات دولية، لأن حسابات وقيم المصالح تتجاوز كل حسابات الشعوب".

ولفت الى أننا "خبرنا هذا الأمر في لبنان ونحن على تماس مع قضية فلسطين ومع الصراع مع المشروع الصهيوني منذ نشأة هذا الكيان، واليوم بتنا نمتلك القدرة على ردعه ومنعه وعلى تحرير أرضنا".

وشدد على أننا "بتنا اليوم نمثل الضمانة لهذا البلد باستكمال تحرير أرضه واسترداد حقوقه وصيانة أمنه، لذلك لا يحدثنا أحد عن إنهاء دور المقاومة".

وختم :" المطلوب أن يكون الحديث كيف ننمي هذه المقاومة، وكيف نحفظ لهذا الوطن قوّته، وكيف نصون سيادته بمزيد من بناء قدرات المقاومة وأي كلام آخر لا ينسجم مع مصلحة لبنان، ولا مع أنموذج لبنان، وهو ملتقى القيم والثقافات الإلهية". ( الوكالة الوطنية)