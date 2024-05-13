بعمليّة نوعية.. إحباط تهريب كميّة ضخمة من الكبتاغون داخل سخّان مياه (فيديو)

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، في بيان أنه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب المخدرات وتوقيف المتورطين بها توافرت معلومات المكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية حول قيام إحدى الشبكات بالتحضير العملية تهريب مخدرات داخل سخان مياه "Chaudière"، الى خارج الأراضي اللبنانية من خلال معبر المصنع في البقاع."



وأضاف البيان: "نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت عناصر هذا المكتب الى تحديد هوية أحد أفراد الشبكة واستدراجه وتوقيفه بكمين محكم وضبط السخان، ويدعى:



– أ. م. (مواليد عام 2000، عراقي)



بتفتيش سخّان المياه تم ضبط حوالى /600،000/ حبة كبتاغون مخبأة بطريقة احترافية في داخله."



وختم: "وفي سياق التحقيق، تم توقيف أحد المتورطين بتحويل الأموال إلى الشبكة ويدعى:



س. ع. (مواليد عام ۱۹۹۸، سوري)، أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين بناء على إشارة القضاء المختص، وتم تعميم بلاغات بحث وتحر بحق سائر المتورطين."

إحباط عمليّة تهريب كميّة ضخمة من الكبتاغون بواسطة سخّان مياه "شوديير" بعمليّة نوعيّة من قبل مكتب مكافحة المخدّرات المركزي. https://t.co/fGd58e0x0T#قوى_الامن #الأمن_أمانة pic.twitter.com/q4VWq7XVpn — قوى الامن الداخلي (@LebISF) May 13, 2024 Advertisement