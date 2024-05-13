ايهاب حمادة: عمليات المقاومة ستتواصل في لبنان إسنادا لغزة وشعبها

نظم حزب الله لقاء سياسيا مع عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ايهاب حمادة ،في حي المرج الشمالي في الهرمل، في حضور فاعليات تربوية واجتماعية.

استهل حمادة مداخلته بالحديث عن الأوضاع السياسية المحلية والاقليمية خصوصا "ما يجري في غزة من عدوان وحشي صهيوني، وتصدي المقاومة والشعب الفلسطيني الأسطوري لهذا العدوان، ما حال دون تحقيق العدو لأهدافه المعلنة".

وأكد حمادة "مواصلة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان إسنادا لغزة ومقاومتها، وردها الحازم على اعتداءات العدو الصهيوني التي تطال المدنيين وأملاكهم".

كما تطرق إلى ملف انتخاب رئيس للجمهورية وقضية النزوح السوري في لبنان وكيفية معالجته بالأطر القانونية.

( الوكالة الوطنية)