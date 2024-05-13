إعلانٌ مهمّ من "الضمان".. إقرأوا ما جاء فيه

أعلن الصندوق الوطنيّ للضمان الإجتماعيّ، اليوم الإثنين، تحويل مبلغ 95 مليار ليرة لبنانية للمستشفيات، كمُستحقات عن بدل علاج مرضى غسل الكلى، مشيراً إلى أن إجمالي المبلغ المدفوع منذ مطلع العام أصبح 390 مليار ليرة.

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