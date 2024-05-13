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لبنان

"فرعية اللجان" تابعت مناقشة اقتراح التغطية الصحية الشاملة

Lebanon 24
13-05-2024 | 06:35
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عقدت اللجنة النيابية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى انشاء نظام الرعاية الصحية والشاملة الالزامية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الاعضاء.

 اثر الجلسة، قال عبد الله: "عقدت اللجنة الفرعية اجتماعها الدوري اليوم، وكان على جدول الاعمال مناقشة المهام المطلوبة من هذا النظام والمقصود مهام وادارة هذا النظام، والذي على أساسه سننجز في الاسبوع المقبل الصيغة الادارية، يعني حوكمة هذا القانون لننكب في ما بعد على مناقشة مصادر التمويل".

واضاف: "جلستنا كانت متميزة اليوم، أنجزنا هذه المهمة، اي مهام  هذا النظام إن لناحية إبداء الرأي بالمشاريع الصحية وببعض اقتراحات القوانين، ولكن الاهم هو الاشراف وادارة تنفيذ الخدمة الشاملة والاساسية للتغطية الصحية، نحكي عن الامن الصحي للمواطن اللبناني والوصول رويدا الى المكننة الشاملة للوضع الصحي والبطاقة الصحية".

 وتابع: "اعتقد ان انجاز اليوم كان ضروريا لننكب في الاجتماع المقبل على انهاء موضوع حوكمة ادارة هذا النظام وارتباطه بوزارة الصحة ودورها في هذا الملف ضمن المعايير القانونية الدستورية، لاننا لا نشرع خارج اطار السياق التشريعي والقانوني بغض النظر عن آراء بعض الزملاء المحقة، لكن المهم ان نحافظ على السياق نفسه ضمن القوانين المرعية الاجراء وضمن دستور الطائف وان لا يتعارض هذا القانون مع قوانين اخرى، هدفه الاساسي تأمين تغطية صحية شاملة لائقة للشعب اللبناني تعيد له هذا الامن الصحي الذي فقد خلال فترة الانهيار الاقتصادي. سننكب في الاجتماع المقبل على انجاز هذا الملف على أمل ان نعود لمناقشة موارد ثابتة لتغطية هذا النظام، اضافة الى مساهمة الدولة ضمن موازنة ثانوية". ( الوكالة الوطنية)

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