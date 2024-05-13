Advertisement

لبنان

من الشمال إلى الجنوب.. حملة قمع مخالفات الإقامة والعمل للسوريين مستمرة (صور)

Lebanon 24
13-05-2024 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1198888-638512038922168794.jpg
Doc-P-1198888-638512038922168794.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استكمالا لحملة قمع مخالفات المحلات والمؤسسات التي يديرها سوريون بطريقة غير شرعية، قامت دوريه من مركز الزهراني الاقليمي بالتنسيق مع دائره الامن القومي شعبه الجنوب بجوله على المحلات والمؤسسات في المنطقة.
Advertisement
 
 
وحسب مندوبة "لبنان24" فقد تم اقفال سوبر ماركت في محله العاقبيه مقابل افران الحياة، وقد تم توقيف احد السوريين لدخوله البلاد خلسة.
 
 
كذلك، نفذت دوريات من شعبة معلومات الجنوب في الامن العام - الامن القومي وشعبة الاستقصاء والتحقيق في مركز أمن عام صور، بناء لتوجيهات وتعليمات المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، حملة في قرى وبلدات نطاق مركز أمن عام صور الاقليمي لقمع المخالفات ومراقبة العمالة السورية، أسفرت وبناء لاشارة المحامي العام الاستئنافي الجنوب القاضي هاني البرشا عن اقفال محمصة ابو العبد في مدينة شارع الثكنة، وفرن صاج في بلدة باتوليه يديرهما عمال سوريين وتم ختمهما بالشمع الاحمر.
كما تم ضبط مخالفات لعدد من السوريين داخل المحلات التجارية، وتوقيف سوريين لمخالفتهما نظام الإقامة والعمل ودخولهما البلاد خلسة.
 
في السياق، قامت دورية تابعة لمكتب المعلومات في المديرية العامة للامن العام شعبة امن قومي الشمال وبالتنسيق مع المراكز التابعة للمديرية في منطقة لبنان الشمالي
باغلاق محلات عائدة لسوريين مخالفين لنظام الاقامة وختمها بالشمع الاحمر، في كل من منطقتي أبي سمراء والقبة. 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2024-05-13
10:50 | 2024-05-13
10:50 | 2024-05-13
10:35 | 2024-05-13
10:25 | 2024-05-13
10:15 | 2024-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24