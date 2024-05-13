من الشمال إلى الجنوب.. حملة قمع مخالفات الإقامة والعمل للسوريين مستمرة (صور)

استكمالا لحملة قمع مخالفات المحلات والمؤسسات التي يديرها سوريون بطريقة غير شرعية، قامت دوريه من مركز الزهراني الاقليمي بالتنسيق مع دائره الامن القومي شعبه الجنوب بجوله على المحلات والمؤسسات في المنطقة.

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وحسب مندوبة "لبنان24" فقد تم اقفال سوبر ماركت في محله العاقبيه مقابل افران الحياة، وقد تم توقيف احد السوريين لدخوله البلاد خلسة.

كذلك، نفذت دوريات من شعبة معلومات الجنوب في الامن العام - الامن القومي وشعبة الاستقصاء والتحقيق في مركز أمن عام صور، بناء لتوجيهات وتعليمات المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، حملة في قرى وبلدات نطاق مركز أمن عام صور الاقليمي لقمع المخالفات ومراقبة العمالة السورية، أسفرت وبناء لاشارة المحامي العام الاستئنافي الجنوب القاضي هاني البرشا عن اقفال محمصة ابو العبد في مدينة شارع الثكنة، وفرن صاج في بلدة باتوليه يديرهما عمال سوريين وتم ختمهما بالشمع الاحمر.

كما تم ضبط مخالفات لعدد من السوريين داخل المحلات التجارية، وتوقيف سوريين لمخالفتهما نظام الإقامة والعمل ودخولهما البلاد خلسة.

في السياق، قامت دورية تابعة لمكتب المعلومات في المديرية العامة للامن العام شعبة امن قومي الشمال وبالتنسيق مع المراكز التابعة للمديرية في منطقة لبنان الشمالي

باغلاق محلات عائدة لسوريين مخالفين لنظام الاقامة وختمها بالشمع الاحمر، في كل من منطقتي أبي سمراء والقبة.