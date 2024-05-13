خريس: اخراج لبنان من أزمته يبدأ بالتلاقي والحوار

أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس في احتفال تأبيني في طيرفلسيه أن "السبيل الوحيد لإخراج لبنان من أزمته يبدأ بالتلاقي والحوار والتفاهم وانتخاب رئيس للجمهورية".

وأشار الى أن "كل الطروحات التي قدّمها الرئيس نبيه بري لم تلقَ أي تجاوب من المعترضين على الحوار"، مؤكداً أن "لبنان يُبنى على الوحدة والتفاهم والمحبة وأساس الوحدة الحقيقية التي تحدث عنها الإمام الصدر وليس على البغض والكراهية".

واضاف: "أن ما يحصل اليوم في غزة هو إبادة جماعية للشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من كل العالم وبالأخص العالم العربي الذي كنا نتمنى أن نسمع منه موقفاً حاسماً ولو من دولة واحدة تقف لتنصر أهل غزة أو حتى تهدّد العدو".

وتابع قائلاً: "على الشعب الفلسطيني أن لا يراهن على أحد، لا على أميركا ولا الاتحاد الأوروبي ولا على مجلس الأمن أو حتى على جامعة الدول العربية لأنه رهان خاسر، بل عليهم أن يعتمدوا على أنفسهم ومقاومتهم ووحدتهم، ونحن في لبنان عايشنا هذا الوضع ولم تنقذنا سوى الوحدة والمقاومة".

ورأى أن "القرار 425 لم ينفّذه العدو الإسرائيلي إلا بقوة المقاومة ودم الشهداء وعرق المجاهدين وصمود أهلنا وحققنا الإنتصار الكبير على أعتى قوة على مستوى العالم، ودحرنا العدو وأجبرناه على الخروج من أرضنا دون قيد أو شرط".

وأكمل: "أننا اليوم نخوض معركة مع هذا العدو الذي يشكل خطراً على الجميع فهو عدو للإنسانية جمعاء، وخيارنا وقدرنا أن نتصدى ونقاوم هذا العدو، وهذا ما تعلمناه من مدرسة الإمام الصدر الذي غيّر كل المعادلات، والمعادلة القائمة اليوم هي معادلة قوة لبنان في شعبه وجيشه ومقاومته وتصديه للعدو".

وختم: "أن البعض يذهب للشك وكأن لبنان هو الذي يعتدي على اسرائيل، فيما خيارنا أن نصمد في أرضنا ونواجه هذا العدو، آملين أن تكون الوحدة الوطنية حقيقية على كل المستويات، لنقف موقفاً واحداً باتجاه واحد في وجه الغطرسة الإسرائيلية". (الوكالة الوطنية)