ماذا تبلغ قائد الجيش من قطر؟

أعرب قائد الجيش العماد جوزاف عون خلال زيارته إلى دولة قطر، والتي التقى خلالها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء، ومن خلاله إلى أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على المبادرات القطرية المتعددة والهادفة إلى دعم العسكريين، وتعزيز قدرات الجيش في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.

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من جانبه أكّد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مواصلة بلاده تقديم الدعم للمؤسسة العسكرية كي تستطيع متابعة دورها الأساسي في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره.