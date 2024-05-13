هيئة إدارة السير تُعلن عن آلية عمل جديدة في مركز الدكوانة

اعلنت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيان، توفير خدمات جديدة في المركز الرئيسي في الدكوانة/قسم السيارات السياحة العمومية والدراجات/قسم سيارات الشحن والأوتوبيس العمومية والآليات وهي:

نقل ملكية اللوحة العمومية ونقل ملكية سيارة خصوصية.

نقل ملكية مركبة جديدة وإعادة اللوحة العمومية إلى السير.

تسجيل الدراجات النارية المستوردة المستعملة.

إعادة دراجة نارية على السير.

تسجيل مركبات الشحن العمومي المستوردة والمجهزة من الخارج.

بالإضافة الى توفير معاملة تنفيذ التوقيف عن السير (إنقاض) للسيارات المسجّلة في فرعي الأوزاعي وعاليه في المركز الرئيسي/الدكوانة، وذلك من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة، علماً أن المواعيد ستكون متوفرة كل يوم ثلاثاء وأربعاء وخميس اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وفقاً للقدرة الاستيعابية اليومية لكل قسم.

كما يهم للمصلحة التذّكير أنه يبقى العمل في قسم السوق الخصوصي/العمومي ومعاملات التوقيف عن السير/ البدل عن ضائع/ فك الحجز في قسم سيارات السياحة الخصوصية / سيارات السياحة العمومية والدراجات / سيارات الشحن والأوتوبيس الخصوصية/قسم الشحن والأتوبوبيس العمومية والآليات، مفتوحاً أمام الجميع وخارج المواعيد، وفقاً للرقم التسلسلي:

أيّام الثلاثاء رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بـــ 0/ 1/ 3/2

أيّام الاربعاء رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بــ 4 /6/5

أيام الخميس رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بــ 7/ 8 / 9

( الوكالة الوطنية)