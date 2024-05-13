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لبنان

ميقاتي عقد سلسلة لقاءات ديبلوماسية واجتماعات وزارية في السرايا

Lebanon 24
13-05-2024 | 07:19
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عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات ديبلوماسية واجتماعات وزارية في السرايا اليوم. 
 
وفي هذا الاطار،إستقبل سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال التي اطلعته على التحضيرات لانعقاد مؤتمر بروكسل الثامن بشأن "دعم مستقبل سوريا والمنطقة".
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وقد ابلغ رئيس الحكومة السفيرة ان الوفد اللبناني الى المؤتمر سيكون برئاسة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.

سفيرا قطر
كما إستقبل رئيس الحكومة سفيرا قطر  الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ال ثاني، والجزائر رشيد بلباقي.وجرى عرض للاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.
 
سفيرة سويسرا
وإستقبل رئيس الحكومة سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويشلت في حضور المستشارين السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية.

لقاءات وزارية
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الاعلام زياد المكاري.
كما إجتمع مع وزير العدل القاضي هنري خوري.
ثم اجتمع مع وزيري الصناعة جورج بوشكيان والزراعة عباس الحاج حسن، وعرض معهما شؤونا وزارية.
كما اجتمع مع  كل من وزيري البيئة ناصر ياسين والشباب  والرياضة جورج كلاس. 

الصمد
كما التقى الرئيس ميقاتي النائب جهاد الصمد.

نقيب الاطباء
واستقبل  رئيس الحكومة نقيب الأطباء الدكتور يوسف بخاش الذي قال بعد اللقاء:" وجهت دعوة لدولة الرئيس  ميقاتي للمشاركة في المؤتمر الاول للانتشار لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك في العالم والذي سيعقد في ٢٢ حزيران في مركز "لقاء" في الربوة. ان هدف هذا اللقاء الذي تنظمه بطريركية الروم الكاثوليك بالتعاون مع الجمعية العالمية للروم الكاثوليك خلق روابط ، ما بين مجموعات الطائفة ان كان في المشرق العربي بين فلسطين، لبنان ، سوريا، الاردن ، مصر ودول الخليج ، ومع انتشار الروم الملكي في العالم.
 
وقال: "كما كان اللقاء مع دولة الرئيس  مناسبة عرضنا خلالها  اوضاع نقابة الأطباء".
 
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