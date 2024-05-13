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لبنان

بو صعب يدعو الى الحوار والخروج بموقف وطني في جلسة الأربعاء

Lebanon 24
13-05-2024 | 07:35
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس تحرير صحيفة اللواء الأستاذ صلاح سلام .

 وتابع رئيس المجلس الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال لقائه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي أكد في دردشة مع الإعلاميين"أهمية الجلسة النيابية بعد غد الأربعاء للخروج بموقف وطني جامع حيال ملف النازحين السوريين"، مجدداً دعوته كافة الاطراف السياسية والكتل النيابية الى "وجوب الحوار والتوافق من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية".

وأعرب عن خشيته من أن" الإستمرار بالمكابرة والنكد ورفض الحوار والتلاقي سوف لا يوصل الى حل على الإطلاق إنما  على العكس تماماً".

وأكد ان" المنطق الرافض لقواعد الحوار والتوافق في ملف إنتخابات رئاسة الجمهورية سيطيل أمد الفراغ وقد تنتهي ولاية المجلس الحالي من دون رئيس للجمهورية والنتيجة الخاسر الأكبر هو لبنان واللبنانيين". (الوكالة الوطنية)

  

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