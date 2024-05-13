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لبنان

سفير بنغلادش زار مفتي الشمال والبحث تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

Lebanon 24
13-05-2024 | 07:45
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استقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في مكتبه في دار الفتوى في طرابلس، سفير جمهورية بنغلادش الجديد لدى لبنان اللواء جافد تانفير خان، بحضور رئيس جمعية" تجار لبنان الشمالي" أسعد الحريري ورجل الاعمال واصف صوراني.

وأبدى السفير "سروره "بالتعرف على المفتي امام وهو اللقاء الأول له في دار الفتوى حيث كانت فرصة للحديث عن "سبل تطوير وبناء العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وخصوصاً ان الأولوية هي لطرابلس لما تمثله وما تشكله من أهمية كبيرة على الصعيد الجغرافي والسكاني والاقتصادي"، وأكد أن زيارته ستكون" متكررة لهذه المدينة التي أحب".

بدوره أبدى المفتي امام سعادته بتشريف السفير الى دار الفتوى "وما يمثله ديبلوماسياً من دولة عزيزة على قلوب اللبنانيين".

 وأكد أن "طرابلس أبوابها مفتوحة دائما للجميع"، مبلغاً تحياته الى الحكومة البنغالية وعموم الشعب الصديق في بنغلادش". ( الوكالة الوطنية)

 

 

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