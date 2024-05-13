أبو فاعور: مستقبل "الاونروا" على المحك وهدف الحملة عليها إسقاط حق العودة

ادلى النائب وائل ابو فاعور بتصريح بعد لقاء لجنة الشؤون الخارجية مع مديرة شؤون "الاونروا" في لبنان دوروثي كلاوس، لمناقشة تقرير اللجنة التي كلفتها الامم المتحدة من أجل حياد "الاونروا"، وتمويل اللاجئين الفلسطينيين.

وقال :" اريد ان اتحدث عن انطباعاتي. الاجتماع الذي جرى مع مديرة "الاونروا" كان مثمرا لكنه يشي بمخاطر. و"الاونروا" عليها مسؤولية ان تثبت حياديتها. الادعاءات والاتهامات في حق "الاونروا"، بدأت مع مؤلف أفلام اسرائيلي اخترع رواية ان هناك بعض الموظفين وعددهم 12 موظفا شاركوا في عملية 7 تشرين الأول".

أضاف أبو فاعور:"ما يجري هو تدمير "الاونروا". ومهمة "الاونروا والاساس القانوني الذي قامت عليه الاونروا والهدف الابعد نزع صفة اللاجئين الموجودين خارج فلسطين والهدف هو اسقاط حق العودة، والحملة تحصل مع تهجير كبير من الشعب الفلسطيني ،وهذا الامر مرفوض ويجب مواجهته".

وتابع :"التمويل هو الى آخر شهر حزيران، كما سمعنا ونحن نتحدث عن تمويل سنوي . لذلك ما اريد قوله ان مستقبل "الاونروا" على المحك، ويجب ان يتعامل مع لبنان بمسؤولية".

وختم ابو فاعور :"نحن نقف مع الشعب الفلسطيني وما تمنياه على الفصائل الفلسطينية التعامل بحكمة مع "الاونروا" في لبنان" .

( الوكالة الوطنية)