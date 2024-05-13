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لبنان

مياه لبنان الجنوبي: سننفذ حملة لإزالة التعديات

Lebanon 24
13-05-2024 | 08:25
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اعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، أن" فرقها الفنية ستنفذ ابتداء من تاريخ 20-5-2024، حملة قمع مخالفات وازالة تعديات وتعيير في كل احياء  بلدة الغازية والكشف على الخطوط والشبكات والوصلات كافة".

 وطلبت المؤسسة من "المواطنين المشتركين كافة تأمين عيار مياه لتركيبه في حال عدم وجود عيار موصول الى العقار خلال مهلة اسبوع من تاريخه".

 كما  طلبت من" المستفيدين كافة  من المياه بدون اشتراك رسمي الى التقدم من دائرة مياه صيدا وتسوية أوضاعهم تحت طائلة الادعاء أمام الجهات القضائية المختصة لا سيما النيابة العامة المالية وتنظيم محاضر ضبط مالية لكل من يقوم بالتعدي على الشبكة دون اشتراك رسمي أو تركيب "موتيرات" سحب مياه على الشبكة". (الوكالة الوطنية)

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