بسبب سرقة الكابلات.. لا كهرباء في هذه المناطق!

اقدم مجهولون فجر اليوم على سرقة كابلات كهربائية بالقرب من صالة الاندلس في ببنين، حسب مندوبة "لبنان24".

وأدت السرقة هذه الى انقطاع التيار الكهربائي عن بلدة ببنين والجوار وخروجها عن الخدمة من محطة نهار البارد.