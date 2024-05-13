إشكال تطوّر إلى إطلاق نار.. هذا ما حصل في التبانة اليوم

وقع اشكال في منطقة ساحة الاسمر - التبانه بين شخصين، تطور الى إطلاق نار، حسب مندوبة "لبنان24".



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وفرّ مطلق النار الى جهه مجهولة، وعُرف أن الاشكال هو فوري بين الطرفين. وأشارت المعلومات إلى أن الاضرار اقتصرت على الماديات، بعد اصابة سيارة عائدة لاحد طرفي الاشكال.وفرّ مطلق النار الى جهه مجهولة، وعُرف أن الاشكال هو فوري بين الطرفين.