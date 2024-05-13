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لبنان

إشكال تطوّر إلى إطلاق نار.. هذا ما حصل في التبانة اليوم

Lebanon 24
13-05-2024 | 08:48
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وقع اشكال في منطقة ساحة الاسمر - التبانه بين شخصين، تطور الى إطلاق نار، حسب مندوبة "لبنان24".
 
وأشارت المعلومات إلى أن الاضرار اقتصرت على الماديات، بعد اصابة سيارة عائدة لاحد طرفي الاشكال.
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وفرّ مطلق النار الى جهه مجهولة، وعُرف أن الاشكال هو فوري بين الطرفين.
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