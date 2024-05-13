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لبنان

"الوفاق الوطني": للتنسيق والتشاور المكثف بين لبنان وسوريا لعودة النازحين

Lebanon 24
13-05-2024 | 09:05
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رأى رئيس حزب "الوفاق الوطني" بلال تقي الدين في بيان، أن "هناك عبئا يتكبده المواطن والدولة في ملف النازحين السوريين ومراوغة غير مفهومة في هذا الملف، كما ان هناك أطرافا فاعلة على الساحة اللبنانية تريد إرضاء الولايات المتحدة الاميركية والدول الأوروبية لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة الوطنية الكبرى. كما ان هذا الملف يشكل انقساما كبيرا، حيث ان البعض يريد التنسيق والتواصل مع الدولة السورية والبعض الآخر يرفض بالمطلق اي تواصل في هذا السياق، مطالبا بإبقائه في اطار الامم المتحدة وبعض الدول الغربية".

 وختم داعيا الى"التنسيق في هذا الملف بين لبنان وسوريا والى عودة التعاون الأمني وإعادة النازحين ومعالجة الملفات السياسية والاقتصادية، وهذا يحتاج تنسيقا وتشاورا مكثفا لا سيما لجهة تواصل الوزراء اللبنانيين المعنيين مع نظرائهم السوريين". (الوكالة الوطنية)

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