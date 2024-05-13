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لبنان
جريمة تهزّ عكار.. قتل "عمّه" لهذا السبب والجيش تدخّل!
Lebanon 24
13-05-2024
|
08:58
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وقع اشكال عائلي في بلدة ببنين - عكار بين افراد العائلة الواحدة من آل "ش" تطور الى اطلاق نار، نتج عنه قتيل يدعى "ز.ش"، بعد قيام ابن اخيه على اطلاق النار بإتجاهه، حسب مندوبة "لبنان24".
وقد تم نقل القتيل الى مستشفى المنية بحالة حرجه، ما لبث ان فارق الحياة متأثراً بجراحه.
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وعُرف أن الإشكال سببه قضية ميراث، وأن القتيل هو شقيق المدعو "ك.ش" الذي اقدم على الانتحار منذ يومين.
وتسود اجواء من التوتر في المنطقة وسط انتشار كثيف للجيش، الذي يعمل على ملاحقة مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.
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