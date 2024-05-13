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لبنان

وزير الخارجية إلى البحرين للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب

Lebanon 24
13-05-2024 | 08:55
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غادر وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بوحبيب بعد ظهر اليوم بيروت متوجهاً الى البحرين للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لاعمال القمة العربية في دورتها العادية ال ٣٣ المزمع عقدها في البحرين نهار الخميس القادم في ١٦ أيار ٢٠٢٤، حيث يترأس الوفد اللبناني للقمة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ويرافقه وفد وزاري.
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