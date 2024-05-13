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لبنان

إيهاب حمادة: اسرائيل فقدت أهم شرط لوجودها وهو حماية الغرب

Lebanon 24
13-05-2024 | 10:05
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أكد النائب إيهاب حمادة ان "الوضع الراهن في المنطقة وما يجري من تطورات اقليمية وداخلية يؤكد أن أقنعة اميركا والغرب قد سقطت في هذه الحرب، وظهر خداعها في ما تدعي من حرية. وقد رأينا ما يجري في الجامعات في هذه الدول من قمع وضرب لانهم تحدثوا عن القضية الفلسطينية وما يجري على اطفال ونساء غزة".

 وقال حمادة خلال لقاء نظمه "حزب الله" في بلدة الفاروقية الحدودية - قضاء الهرمل: "المشهد اليوم يعيدنا الى كلام السيد حسن نصرالله بأننا قد لا نحتاج الى معركة مع العدو الاسرائيلي".

واضاف: "ان ما يجري اليوم في الجبهة الجنوبية والمشاهد الداخلية والانقسامات في حكومة العدو وانهيار الجيش الاسرائيلي، يدل على ان اسرائيل اضعف من اي وقت مضى وأنها فقدت أهم شرط لوجودها وهو حماية الغرب، وان الجيش الذي لا يقهر اصبح في المستشفيات النفسية والانهيار".

 وأكد على "الوحدة والموقف الموحد وتكاتف محور المقاومة والصمود والتنسيق المستمر بين جميع دول المحور والذي سيؤدي الى القضاء على هذه الغدة السرطانية من الوجود". (الوكالة الوطنية)

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