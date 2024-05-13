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لبنان

في وادي خالد.. قتلَه شقيقه عن طريق الخطأ

Lebanon 24
13-05-2024 | 09:58
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توفي الفتى "عامر رستم" (٢٤ عاماً)، سوري الجنسية، اثر تعرضه لطلقات نارية عن طريق الخطأ من قبل شقيقه ابن زوج والدته، حسب مندوبة "لبنان24".
 
وقد أُصيب رستم اثناء لهو شقيقه بمسدس حربي داخل منزله في بلدة البقيعة خط البترول في وادي خالد، ليتم نقله نهار امس الى مستشفى السلام في القبيات بحالة حرجه، وما لبث ان فارق الحياة اليوم متأثراً بإصابته.
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وقد فتحت القوى الامنية تحقيقا بالحادثة.
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