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لبنان

البزري دعا الى مزيد من التنسيق لمتابعة ملف معالجة النفايات في صيدا ومحيطها

Lebanon 24
13-05-2024 | 10:25
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شكر النائب الدكتور عبد الرحمن البزري أعضاء اللجنة التشاركية لمراقبة موضوع معالجة النفايات في صيدا، والتي تمثل نواب المدينة ومختلف القوى السياسية والمجتمعية الناشطة وتنسق مع بلدية صيدا في الملف البيئي، على تقريرهم المفصل وعلى متابعتهم الدورية.

وأكد "أن هذا التقرير وإن كان يحتوي على بعض الإيجابيات، إلا أنه يشير إلى أمور خطيرة ويجب متابعتها وتحديد المسؤولية نحوها خصوصا لعدم قدرة المركز بواقعه الحالي على معالجة كامل كميات النفايات التي تدخل إليه وعلى فشله السابق في معالجتها وقيامه بالتخلص منها بإسلوبٍ عشوائي غير مدروس مما يشكل خطرا على البيئة، وعلى التربة وعلى المياه المحيطة بمنطقة مركز المعالجة.

 وشدد البزري على "ضرورة التنسيق بين اللجنة وإتحاد بلديات صيدا - الزهراني وبلدية صيدا ووزارة البيئة، من أجل تأمين حسن سير العمل في معالجة النفايات والمحافظة على الشروط البيئية السليمة".

( الوكالة الوطنية)
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