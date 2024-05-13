المفتي عبدالله استقبل قائد الكتيبة الكورية وفاعليات

استقبل مفتي صور وجبل عامل العلامة الشيخ حسن عبدالله في دار الافتاء الجعفري في صور، قائد الكتيبة الكورية العاملة في جنوب الليطاني الجنرال سو وان سوك وعددا من ضباط الكتيبة.

وأشار سوك على الاثر، الى أن "هذه الزيارة تأتي لمزيد من التواصل والمحبة والعلاقة الودية والوقوف على النصائح الروحية للعلامة عبدالله". وقدم له مجسم سيارة السلام التي هي من صلب مهمام اليونيفيل.

بدوره، ثمن عبدالله زيارة سوك في "ظل الظروف التي يمر على الجنوب"، مشددا على "اهمية دور الكتيبة الكورية في مساعدة السكان المحليين وتوطيد العلاقة الطيبة مع الناس". (الوكالة الوطنية)