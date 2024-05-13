إسرائيلُ تقصف منزلاً في العديسة.. ومعلومات عن سقوط إصابات

أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ العدو الإسرائيلي نفذ، مساء اليوم، غارة جوية إستهدفت بلدة العديسة - جنوب لبنان.

ولفتت المصادر الميدانية إلى أنّ الغارة طالت منزلاً في البلدة، وقد تحدّثت المعلومات الأولية عن سقوط إصابات.