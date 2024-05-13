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لبنان

إسرائيلُ تقصف منزلاً في العديسة.. ومعلومات عن سقوط إصابات

Lebanon 24
13-05-2024 | 12:10
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أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ العدو الإسرائيلي نفذ، مساء اليوم، غارة جوية إستهدفت بلدة العديسة - جنوب لبنان.
 
ولفتت المصادر الميدانية إلى أنّ الغارة طالت منزلاً في البلدة، وقد تحدّثت المعلومات الأولية عن سقوط إصابات. 
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