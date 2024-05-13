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لبنان

في الجنوب.. إقفال 3 متاجر بـ"الشمع الأحمر"!

Lebanon 24
13-05-2024 | 12:32
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أقفلت دائرة الأمن القومي في الجنوب - مكتب ببنين، اليوم الإثنين، 3 متاجر بالشمع الأحمر، 2 منهما يعودان إلى شبان من التابعية السورية، فيما الثالث هو مصبغة للألبسة يديرها أصحابها بطريقة غير شرعية.
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ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإن المتجر الأول هو دكان في بلدة شقراء، بينما الثاني هو متجر حلويات في بلدة كفرا.
 
 
وتأتي هذه الخطوة بناءً لقرار المدير العام  للأمن العام بالإنابة الياس البيسري وإشارة القاضي رمزي فرحات، وبالتعاون مع مركز تبنين الإقليمي.
 
على صعيد متصل، تابع مراقبو مصلحة الاقتصاد والتجارة في البقاع أعمال المراقبة في الفرزل ونيحا والمدينة الصناعية وفي بعلبك، وتم تنظيم 4 محاضر ضبط بحق محلات حلويات لصدور نتائج عينات قشطة غير مطابقة للمواصفات.
 
 
 
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