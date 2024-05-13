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لبنان

قائد الجيش بحث مع وزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر في سبل الدعم

Lebanon 24
13-05-2024 | 12:39
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التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، في إطار زيارته لقطر، وزير الدولة لشؤون الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء القطري خالد بن محمد العطية، بحضور رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت، وتناول البحث سبل دعم الجيش لمواجهة التحديات، وأهمية ذلك للحفاظ على جهوزية المؤسسة العسكرية.
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وعرض العماد عون الصعوبات التي تواجهها المؤسسة العسكرية وحاجاتها الضرورية في سياق التزامها بواجبها الوطني.

وكان العماد عون التقى، في وقت سابق، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، وتم التداول في تطوير التعاون بين الجيشين القطري واللبناني، خصوصا في مجال التدريب.

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