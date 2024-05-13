أزمة "التيار" تتفاقم.. ماذا قرر آلان عون؟

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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنّ عضو كتلة "لبنان القوي" النائب آلان عون سيتخلف مُجدداً عن الحضور إلى جلسة مجلس الحكماء في "التيار الوطني الحر"، مشيرة إلى أن الأخير يترقب قرار رئيس "التيار" جبران باسيل بشطب غضويته وتوقيع قرار فصله من الحزب.