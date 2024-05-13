Advertisement

لبنان

بوشكيان: "نبض لبنان صناعتو" والصناعة قلب لبنان النابض

Lebanon 24
13-05-2024 | 14:35
A-
A+
Doc-P-1199049-638512351882190902.png
Doc-P-1199049-638512351882190902.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اختتم وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان معرض الصناعة في لبنان الذي أقيم في فوروم دو بيروت.

ووزع شهادات تقدير على المشاركات والمشاركين، وألقى كلمة قال فيها:" تُعدُّ اقامةُ معرض في هذه الظروف السياسية الملبّدة مغامرة جريئة، وكم بالحريّ إذا كان المعرض للصناعة اللبنانية التي هي بدورِها تخوض مغامرةَ الانتاج والتوزيع والتسويق والتصدير والمنافسة. ونحن في وزارة الصناعة مع الشركتين المنظّمتين، آلينا على أنفسنا تحدي الصعاب، على أساس عدم الرضوخ أمامها لأن العمل والاستمرارية والجدّية في المثابرة هي صفاتُ المجتمعات الناجحة. 
Advertisement
لم يُعرف اللبناني إلا بالثبات والصمود والتصميم. وهذا ما أثبته الصناعيون المشاركون في معرض الصناعة في لبنان، الذي جمع بين شعارَي "صُنع في لبنان" و"نبض لبنان صناعتو". فأصبحت الصناعة قلبَ لبنان النابض والخافق بالعطاء والخير والابداع والابتكار والتصاميم الفريدة والتكنولوجيا المواكبة للعصر. معرض 2024 هو حدث سوف يتكرّر سنوياً، ولن نعتبره محطة يتيمة. إنه واجب علينا وضروريّ للصناعي. وبهذا التكامل، ننجح معاً بهدف زيادة قدراتنا الانتاجية والتنافسية والتسويقية والتصديرية".

وختم: "لكلّ هذه الأسباب، منحنا المشاركين شهادة تقديراً على عطاءاتهم واسهاماتهم. ونعطيكم موعداً العام المقبل لديمومة الصناعة ونطوّرها".

 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:05 | 2024-05-13
16:55 | 2024-05-13
16:54 | 2024-05-13
16:42 | 2024-05-13
16:25 | 2024-05-13
15:53 | 2024-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24