مسودة "توصية" في ملف النازحين.. وهذا ما يريده بري

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنَّ النائب علي حسن خليل سيقوم يوم غدٍ الثلاثاء بوضع مسودة توصية بشأن ملف النازحين السوريين، وذلك بعد الإنتهاء جولة اتصالاته مع الكتل النيابية.
وبحسب القناة، فإنَّ خليل سيُسلم المسودة لباقي الكتل للتوافق عليها وللخروج من جلسة الأربعاء النيابيّة برؤية وطنية وبأقلّ شعبوية ممكنة على صعيد ملف النازحين.
كذلك، قالت "الجديد" إنه بعد جلسة لجنة الادارة والعدل النيابية، سيتداعى النواب الى اجتماع مفتوح لوضع التصور التوافقي للتوصية، مشيرة إلى أنّ الرئيس نبيه بري يحرصّ على حث كل الكتل لانتداب ممثلين عنها والمشاركة في صياغتها.