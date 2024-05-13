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لبنان

هذا جديد "الدولار المصرفي"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-05-2024 | 15:53
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قالَ مصدر إقتصادي ومالي إنّ البحث بشأن رفع الدولار المصرفي عن 15 ألف ليرة لبنانية، ما زال متواصلاً بين الجهات المصرفية العديدة، مشيراً إلى أن مصرف لبنان يواكب هذا الملف ومن المتوقع الوصول إلى تعاميم جديدة في المرحلة المقبلة بهذا الشأن.
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وأكد المصدر أن المصارف تدرس وضعها من ناحية السيولة المتوافرة لديها على صعيد السحوبات بناء للدولار المصرفي الجديد الذي قد يتجاوز الـ30 ألف ليرة، مشيرة إلى أنّ المصارف قد تتعاطى بإيجابية مع الملف المطروح ولكن بعد تكثيف البحث به بالتشاور مع البنك المركزي.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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