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لبنان

رسالة من صندوق النقد الدوليّ تخصّ لبنان.. نائب ينقلها وهذا فحواها

Lebanon 24
13-05-2024 | 16:25
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أكد النائب راجي السعد أن الاجتماع الذي عقده الوفد النيابي مع صندوق النقد الدولي في واشنطن أتى استكمالاً للاجتماعات التي انعقدت مع وفود نيابية في الفترة الأخيرة.

وفي حديث له بعد الإجتماع، لفت السعد إلى أن إعادة هيكلة المصارف في غاية الصعوبة اليوم، وقال: "مع ذلك، علينا خوضها في أقرب وقت لأن هناك وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع".
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وأكد السعد "ضرورة الإصلاحات في المؤسسات العامة"، مشيراً إلى أنه كانت هناك أسئلة عديدة خلال الإجتماعات مع صندوق النقد الدولي عن السبب وراء عدم الانطلاق بها، وأضاف: "إذا لم نقم بإصلاح مؤسسات الدولة فلن نتمكن من حل المشكلة الأساسية حتى لو قمنا اليوم بإصلاحات في الوضع المالي والمصرفي لأن المشكلة الأساسية التي تسببت بالانهيار في لبنان تكمن في وضع القطاع العام والوزارات والادارات العامة".
 
 
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