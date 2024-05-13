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لبنان

"ضربة" لـ"الحزب" ليلاً.. هكذا ردّ على قصف العديسة

Lebanon 24
13-05-2024 | 16:54
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، استهداف مبنيين يستخدمها جيش العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة.
 
ولفت الحزب إلى أن العملية جاءت رداً على إعتداءات العدو على القرى الجنوبية والمنازل المدنية، وآخرها في بلدة العديسة.
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