أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، استهداف مبنيين يستخدمها جيش العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة.

ولفت الحزب إلى أن العملية جاءت رداً على إعتداءات العدو على القرى الجنوبية والمنازل المدنية، وآخرها في بلدة العديسة.