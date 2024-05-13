Advertisement

لبنان

أم الصبي

Lebanon 24
13-05-2024 | 17:05
A-
A+
Doc-P-1199078-638512420522806860.jpg
Doc-P-1199078-638512420522806860.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر نائب في تكتل وازن أنه هو ورفاق خارجون من التجربة "أم الصبي" قبل الآخرين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة: على الاتحاد الاوروبي أن يغيّر سياسته في ما يتعلق بمساعدة النازحين السوريين في لبنان وان تكون المساعدة موجّهة لتحقيق عودتهم الى بلادهم
lebanon 24
14/05/2024 02:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة من صندوق النقد الدوليّ تخصّ لبنان.. نائب ينقلها وهذا فحواها
lebanon 24
14/05/2024 02:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": قصفٌ مدفعي يطال بلدة كفركلا - جنوب لبنان
lebanon 24
14/05/2024 02:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بوشكيان: "نبض لبنان صناعتو" والصناعة قلب لبنان النابض
lebanon 24
14/05/2024 02:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

سياسة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:30 | 2024-05-13
16:55 | 2024-05-13
16:54 | 2024-05-13
16:42 | 2024-05-13
16:25 | 2024-05-13
15:53 | 2024-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24