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لبنان
موسى: كل محاولات إسرائيل التهجيرية لسلخنا عن أرضنا باءت بالفشل
Lebanon 24
13-05-2024
|
19:30
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أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى بصمود أهل الجنوب في وجه العدوان الإسرائيلي، وكل محاولات الاستهداف في تدمير منازلهم وتهديدهم في أرزاقهم ومزروعاتهم.
ولفت في حديث ل"الأنباء" الكويتية إلى ان "كل محاولات إسرائيل التهجيرية لسلخنا عن أرضنا باءت بالفشل"، مشدداً على أن "أبناء الجنوب يتشبثون بأرضهم اليوم أكثر من أي وقت مضى، على رغم كل التضحيات وحجم العدوان والحروب الإسرائيلية الصغيرة والكبيرة التي تستهدف لبنان في شكل متكرر".
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وأكد موسى أن "أهل الجنوب يقدّمون التضحيات عن كل لبنان وليس عن الجنوب فقط، لرد المخاطر التي تسعى إليها إسرائيل لإثارة الفتن المذهبية والطائفية".
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، وردع إسرائيل وممارساتها العدوانية في جنوب لبنان وضد الدول العربية، والعمل على إلزامها بتطبيق القرارات الدولية.
وقال: "إسرائيل كيان عدواني مغتصب للأرض، وتتخطى كل الأعراف والمواثيق الدولية لتغطية مجازرها وأعمالها التوسعية عبر قضم الأراضي العربية واحتلالها. وخير دليل على ذلك ما قامت به اخيراً في غور الأردن، وما تقوم به في غزة، إذ ان ما يجري في غزة لم نر مثله في تاريخ البشرية على الإطلاق".
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