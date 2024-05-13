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لبنان
المانيا تسلم لبنان رأس أشمون الأثري
Lebanon 24
13-05-2024
|
22:34
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تسلمت سفارة لبنان لدى جمهورية المانيا الاتحادية رأس أشمون الأثري، من رئيس مكتب الشرطة الجنائية- فرع الممتلكات الاثرية والفنية في ولاية بافاريا.
وكان وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى قد وجّه عبر وزارة الخارجيّة كتاباً إلى السّفارة اللبنانيّة في برلين لاسترداد قطعة أثريّة مسروقة من لبنان والتي كانت مدرجة ضمن لائحة المزاد المنظم من قبل Gorney & Mosh في مدينة ميونيخ الألمانيّة، وبنتيجة الاتصالات التي قامت بها سفارة لبنان في برلين مع الجهات الألمانيّة المعنيّة، تمّ سحبُ القطعة الاثريّة واستلامها من قبل السّفارة بتاريخ اليوم.
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يُشار إلى أنّ رأس أشمون الأثريّ المُستعاد مُدرَجٌ على لائحة الجرد الخاصّ بالمديريّة العامّة للآثار وتمّ توثيقُه وفق الأصول من قبل العالم دونان الذي كان يُشرف على الحفريات الأثريّة – موقع بستان الشيخ بالقرب من مدينة صيدا، وقد أودع الرأس حينها في مستودعات صيدا ثمّ نقل إلى مستودعات جبيل حيث تمّت سرقتُه ما بين 29-30 تموز من العام 1981.
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