"حزب الله" يصعّد تكتيكياً تحت سقف "قواعد الاشتباك"

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كتبت كارولين عاكوم في"الشرق الاوسط": تشهد جبهة جنوب لبنان احتداماً في المواجهات بين إسرائيل و«حزب الله» الذي يصعّد في الفترة الأخيرة من عملياته، كمّاً ونوعاً، بعدما كانت تل أبيب هي التي تدفع باتجاه التصعيد عسكرياً عبر القصف والعمليات، وسياسياً عبر المواقف التهديدية.وفي حين يسود الترقب إزاء ما ستؤول إليه المفاوضات الجارية حول التهدئة في غزة، كان لبنان قد تقدم برفض دبلوماسي لـ«المبادرة الفرنسية»، الأسبوع الماضي، بينما تبقى الجهود، لا سيما الأميركية منها، مستمرة للعمل على تطبيق القرار 1701.ويُجْمع المراقبون على أن هذا التصعيد الذي تشهده الجبهة الجنوبية «لا يزال ضمن قواعد الاشتباك» التي تحرك المواجهات بين الطرفين منذ بدء الحرب.ولا يرى سفير لبنان السابق في واشنطن رياض طبارة تبدلاً استراتيجياً في مواجهات الطرفين، بل «تبدلاً تكتيكياً»، تبعاً لتمسُّك الطرفين: «حزب الله» وإسرائيل بتلك القواعد. ويقلل طبارة في حديث لـ«الشرق الأوسط» من تأثير التهديد الإسرائيلي الذي يعد مرة بـ«صيف ساخن»، ومرة أخرى بـ«محو لبنان»، قائلاً: «حتى الآن ليست هناك بوادر للتصعيد أو الذهاب إلى هجوم كامل. هذه التهديدات ليست جدية ما دام ليس هناك ضوء أخضر من أميركا التي ستتولى مهمة الدعم العسكري لتل أبيب»، مؤكداً أنه «حتى لو جاء الضوء الأخضر فسيكون لتوسع محدود في الحرب، أي فقط في الجنوب وليس أكثر».وعن ربط جبهتي غزة والجنوب، في ظل تعثّر المفاوضات بين تل أبيب و«حماس»، يقول طبارة: «(حزب الله) من يربطهما، لكن في التفاوض ليس هناك موقف نهائي، وكل شيء ممكن، والأهم يبقى في الثمن الذي يمكن أن يحصل عليه (حزب الله)».