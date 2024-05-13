فجر اليوم.. اعتداء إسرائيلي عنيف يطال بلدة كفركلا

شهدت بلدة كفركلا اعتداء إسرائيليا فجر اليوم تمثل باستهداف البلدة.

وحسب مندوبة "لبنان24" فإن العدو الإسرائيلي شنّ غارة جوية عنيفة بأربعة صواريخ استهدفت كفركلا عند الواحدة فجرًا.

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الى ذلك، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل، عددا من الغارات الوهمية فوق قرى القطاع الغربي، بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".



كما حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري وفوق الخط الازرق المتاخم للحدود الدولية مع فلسطين المحتلة.