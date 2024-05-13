إشكال تطوّر إلى إطلاق نار.. إليكم ما حصل في الزاهرية

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أفادت مندوبة "" بوقوع اشكال في منطقة الزاهرية بالقرب من "أفران المير"، تطوّر الى اطلاق نار نتج عنه اصابة المدعو "ا.ع" الملقب ب "بشبش" وفرار مطلق النار الى جهه مجهولة.وحسب المعلومات تم نقل الجريح الى احدى مستشفيات مدينة طرابلس للعلاج.وعُرف ان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات بين الطرفين.