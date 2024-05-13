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لبنان

إشكال تطوّر إلى إطلاق نار.. إليكم ما حصل في الزاهرية

Lebanon 24
13-05-2024 | 23:56
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أفادت مندوبة "لبنان24" بوقوع اشكال في منطقة الزاهرية بالقرب من "أفران المير"، تطوّر الى اطلاق نار نتج عنه اصابة المدعو "ا.ع" الملقب ب "بشبش" وفرار مطلق النار الى جهه مجهولة.

وحسب المعلومات تم نقل الجريح الى احدى مستشفيات مدينة طرابلس للعلاج.
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وعُرف ان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات بين الطرفين.
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