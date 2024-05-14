العثور على قنابل داخل جبانة في عكار.. والجيش يتدخل

عُثر أمس على قنابل قديمة العهد، مرمية داخل جبانة بلدة مشتى حمود في عكار، حسب مندوبة "لبنان24".

وعلى الفور حضرت قوة من الجيش الى المكان وعملت على تطويق المكان، فيما عمل الخبير العسكري في الجيش بالكشف عليها الا انه تعثر نقلها ليتم تفجيرها في مكانها.