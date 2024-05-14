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لبنان

صباح اليوم.. دفعة من النازحين تتجهّز للعودة إلى سوريا عبر عرسال

Lebanon 24
14-05-2024 | 00:23
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أفادت مندوبة "لبنان24" بأن الامن العام بدأ باشراف العميد جمال الجاروش تأمين عودة أكثر من ٣٠٠ نازح سوري إلى سوريا من معبر الزمراني عرسال.
 
يأتي ذلك ضمن الخطة الطوعية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
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عرسال

نزوح

سوريا

عودة طوعية

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