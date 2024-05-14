ضمن خطة العودة الطوعية.. لبنان يُعيد دفعة جديدة من السوريين إلى بلادهم

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وانطلقت الشاحنات والجرارات الزراعية محملة بأثاث منزلي، وحملت بعض الشاحنات الأغنام والأبقار العائدة للسوريين. استأنفت المديرية العامة للأمن العام صباح اليوم تسيير رحلات العودة الطوعية للنازحين السوريين، حيث بلغ عددهم ٣٢٠ نازحا، سيعودون إلى سوريا من معبر الزمراني عرسال والقاع، بمواكبة من مخابرات الجيش، حسب مندوبة "لبنان24".وانطلقت الشاحنات والجرارات الزراعية محملة بأثاث منزلي، وحملت بعض الشاحنات الأغنام والأبقار العائدة للسوريين.

وأشرف ممثلون عن المفوضية العليا للنازحين إلى جانب الجيش والأمن العام، علما بأن العائدين، الثلاثاء، هم مسجلون لدى المفوضية العليا للاجئين.

ويأتي ذلك ضمن الخطة الطوعية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم والتي تتم ضمن تنسيق متواصل مع السلطات في سوريا.