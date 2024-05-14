العدو يخرق الهدوء جنوبا.. ويجدد قصف القرى الحدودية

خرق الطيران المسيّر الهدوء في الجنوب، وذلك بعد أن أغار العدو على حي القندولي في بلدة ميس الجبل صباح اليوم، حسب مندوبة "لبنان24".

وفي وقت سابق من فجر اليوم، شهدت بلدة كفركلا اعتداء إسرائيليا تمثل باستهداف البلدة، حيث شنّ العدو غارة جوية عنيفة بأربعة صواريخ عند الواحدة فجرًا.

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يأتي ذلك بعد تراشق للقصف الصاروخي والمدفعي المتبادل بين "حزب الله" وقوات الاحتلال التي وسعت دائرة اعتداءاتها ضد المنطقة المحررة في حاصبيا، ومزارع شبعا المحتلة، والتي استهدفت منطقة السماقة ورويسات العلم، واطراف مزرعة حلتا، وكفرحمام خراج الهبارية، وراشيا الفخار في منطقة حاصبيا، وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي، والبقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح.

وقابل هذه الاعتداءات رد عنيف صاروخي ومدفعي من قبل "حزب الله" استهدف مواقع الاحتلال في رويسات العلم وتلة الرمثا خراج كفرشوبا وثكنة زبدين مقر قيادة الاحتلال الاسرائلي داخل المزارع.

وفي ظل هذه الأجواء المحمومة لم يفارق الطيران التجسسي نوع "ام كا" سماء منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة حتى فجر اليوم منفذا طلعاته الاستكشافية فوق المنطقة على علو متوسط وصولا حتى تلال برغز والاحمدية والعيشة المشرفة على مجرى الليطاني واقليم التفاح.