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لبنان

مرجع كنسي للنواب: تحلّوا بالمسؤولية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-05-2024 | 01:15
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نقل عن مرجع كنسي ينشط على خط ملف النزوح السوري قوله أمام زواره الأحد الفائت إنه من الضروري ان تتعاطى الكتل النيابية بمسؤولية وطنية مع جلسة مجلس النواب يوم الأربعاء لمناقشة ملف النزوح والهبة الأوروبية.
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وقال: "ان رئيس الحكومة هو من طلب عقد هذه الجلسة، مما يدل على نية الحكومة بالحصول على إجماع وطني في الملف السوري ولكي تعرض على كافة القوى السياسية خطتها ومناقشتها".
أضاف المرجع "أما رئاسة مجلس النواب فأبدت أيضاً تجاوبا في مناقشة هذا الملف ودعت الى جلسة الأربعاء، إذن في الظاهر النوايا حسنة لدى الجميع ، فعلى الكتل المعارضة أن تحضر هذه الجلسة من منطلق وطني وأن تناقش من منطلق السعي للخروج  بحل جامع موحد ولا تنجر الى المناقشات السياسية والشعبوية وتفقد الجلسة محتوى مضمونها".
وقال المرجع الكنسي" نحن ننتظر ما سيخرج من توصيات عن هذه الجلسة لكي نكمل نحن أيضاً ما بدأناه في هذا الملف، فعندما يصدر موقف موحد عن المجلس النيابي، وتلتزم به الحكومة نستطيع جميعا أن نخاطب بقوة الجهات الأوروبية والدولية والسورية لكي تكتمل حلقة عودة النازحين الى ديارهم".



المصدر: لبنان 24

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