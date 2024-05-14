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لبنان

استراتيجية جديدة لحزب الله في الجنوب: "الساعات الالكترونية"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-05-2024 | 01:30
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قال مرجع أمني ميداني ينشط في الجنوب منذ بداية الحرب بين حزب الله والجيش الإسرائيلي "إن الحزب بدأ منذ أسابيع بتنفيذ إستراتيجية جديدة في عملية إطلاق الصواريخ، وذلك من أجل الإبقاء على عنصر المفاجأة، ومنعاً لإستهداف مجموعاته التي تعنى بإطلاق الصواريخ.
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وكشف "ان الحزب، وبعد الإستهداف المتكرر لعناصره بعد قيامهم بإطلاق الصواريخ بإتجاه الأراضي المحتلة،  بدأ يعمل بنظام الساعات الألكترونية، وهو نظام يتم وصله بالصاروخ ويحدد ساعة إطلاقه، ويتم التحكم عن  بموعد إطلاقه، وذلك منعاً لرصد العناصر من قبل طائرات الإستطلاع". المصدر ختم "أن عدد الشهداء على طول الجبهة الأمامية تقلص بشكلٍ كبير بعد إعتماد هذه المنهجية بإطلاق الصواريخ وخاصة من الأحراش، وأن هذا النظام كان لمواجهة تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي التي إعتمدها الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب".




المصدر: لبنان 24

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